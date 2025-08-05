Rescatan a turistas varados en cercanías de Puerto Madryn

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut desplegó personal y recursos operativos para prestar auxilio a tres turistas que se trasladaban en un vehículo que quedó encajado sobre barro en la ruta N° 5 a 20 kilómetros de la ruta N° 1 en proximidades a Puerto Madryn.

A través de la alerta de un ciudadano, el personal operativo concurrió de inmediato al lugar donde se llevaron adelante las tareas para retirar al automóvil del terreno y se trasladó a dos mujeres y un hombre para mantenerlos a resguardo, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en la zona.

Recomendaciones

La Dirección General de Defensa Civil recordó la importancia de circular con precaución por caminos internos y accesos rurales que presentan dificultades de transitabilidad por las lluvias registradas en los últimos días.

Asimismo, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje de media o larga distancia mediante la página de Facebook de la Subsecretaría de Protección Ciudadana o comuníquese al 0800-666-2447.