Puerto Madryn recibió la instancia local de los Juegos Evita 2025 de gimnasia artística

El pasado sábado, con vistas a los Juegos Evita 2025, se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn la instancia local de la disciplina gimnasia artística.

La actividad tuvo lugar en el Club Ferrocarril Patagónico, con participación de deportistas del club anfitrión y del Club Bardas.

Tres clasificados a la fase Provincial de los Evita

Con la participación de 11 atletas de los clubes Ferrocarril Patagónico y del Club Bardas, se realizó el pasado fin de semana la instancia Local de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2025, actividad que estuvo a cargo de las profesoras Gimena Delgado y Sofía Saba, respectivamente.

El evento, contó con el respaldo de Chubut Deportes y se realizó en instalaciones del club Ferrocarril patagónico y sirvió como clasificatorio a la instancia provincial, la cual se desarrollará los días 28 y 29 de agosto en el club Germinal de Rawson y de la cual saldrá el equipo que competirá en el Nacional de Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Tras la competencia, lograron la clasificación y serán parte de la instancia provinci8al, las deportistas Juana Eraso Fiotoni (Bardas), Emma Cloquel (Ferro) y Lucía De Gaudio (Bardas).