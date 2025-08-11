Puerto Madryn intensifica campañas de vacunación y castración de mascotas

Entre el Día Mundial de la Zoonosis (6 de julio) y el Día Mundial de la Rabia (28 de septiembre), la Dirección de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad de Puerto Madryn lleva adelante un intenso calendario de actividades.

El veterinario Jonathan Zalesky, referente de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Norte, explicó que se trata de un trabajo articulado para abarcar la mayor cantidad posible de sectores de la ciudad. “Tratamos de cubrir la mayor parte del ejido municipal, organizando las fechas para que no se superpongan y podamos llegar a todos los barrios”, indicó.

Por su parte, la médica veterinaria Marianela Barbot, directora del área, detalló que el esquema de trabajo combina dos operativos diarios con castraciones a las 8 de la mañana, con turno previo a través de la web madryn.gov.ar, 10 horas de ayuno y manta para el postoperatorio; y vacunaciones antirrábicas y desparasitación al mediodía, por orden de llegada, con 40 aplicaciones previstas y la posibilidad de ampliar el número si la demanda lo requiere.

El cronograma reciente incluyó castraciones en el barrio Porvenir y continuará con vacunaciones en el barrio Roque González (Alberdi y Albarracín), para luego volver a ese mismo sector con un nuevo operativo de castración. El objetivo, explicaron, es descentralizar la atención y acercar los servicios a la comunidad.

Además, el próximo 18 de agosto se realizará una jornada en el hospital rural de Puerto Pirámides, y en septiembre se prevé llegar a Telsen. Asimismo, se impulsan charlas educativas en escuelas, dirigidas a niños y padres, sobre la prevención de enfermedades como la hidatidosis, transmitida por parásitos y que puede afectar tanto a animales como a personas.

Zalesky subrayó que estas acciones tienen un impacto directo en la salud de toda la comunidad:“un calendario de vacunación completo y la desparasitación en tiempo y forma, sumado a la castración, previenen enfermedades zoonóticas como la rabia o la hidatidosis, que pueden transmitirse de los animales a las personas”.