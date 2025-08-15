Puerto Lobos: sorprenden a dos hombres robando 800 kilos de leña

Personal de la Subcomisaría Arroyo Verde intervino en un hecho de robo en grado de tentativa ocurrido en el Área Natural Protegida Provincial Puerto Lobos.

El aviso llegó vía telefónica por parte de dueños de campos, quienes informaron que se estaba cometiendo un robo en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos observaron un camión azul dentro del campo “El Empalme”. Allí, dos hombres —uno manipulando una motosierra y otro un hacha— se encontraban sustrayendo leña de tipo piquillín.

Los agentes dieron la voz de alto y procedieron a la aprehensión en flagrancia de los sospechosos, identificados como Q.A. (60 años) y D.V.A. (53 años). En la caja del camión se hallaron aproximadamente 800 kilos de leña. El vehículo fue retirado atravesando la estepa natural, dado que no existía un camino alternativo.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Arroyo Verde para su imputación. El fiscal de turno dispuso el secuestro de los elementos y la detención de los involucrados hasta finalizar las actuaciones, recuperando su libertad a las a las pocas horas.

El propietario del campo radicó la denuncia correspondiente, dejando constancia de que no había autorizado el retiro de la leña. En el procedimiento colaboraron la División Montada y personal de Criminalística.