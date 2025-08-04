Presentaron el proyecto “Ruta Azul” a prestadores privados

El Gobierno del Chubut presentó el corredor “Ruta Azul” ante prestadores, emprendedores y representantes de distintas instituciones de Camarones. A través de una charla informativa impulsada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, durante la jornada se brindaron detalles de la propuesta turística que recorre más de 450 kilómetros de costa marina entre Rawson y Comodoro Rivadavia, a lo largo de la Ruta Provincial Nº 1.

El lanzamiento fue encabezado por las subsecretarias de Turismo, Magalí Volpi, y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo. Participaron, además, el secretario de Gobierno local, Mario Arriagada y la directora de Turismo, Yamila Huenchual.

Patrimonio natural y cultural

El encuentro tuvo como finalidad dar a conocer los lineamientos de esta propuesta turística que pone en valor el patrimonio natural y cultural de la costa chubutense, integrado por el Parque Provincial Patagonia Azul, las Áreas Naturales Protegidas de Punta Tombo, Cabo Dos Bahías, Rocas Coloradas y Punta Marques; además del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), entre otros sitios de alto valor paisajístico, histórico y ecológico.

Durante la presentación se compartieron detalles del desarrollo del producto, información sobre los prestadores turísticos, estrategias de promoción, señalética destinada a los puntos de interés de la Ruta y las experiencias recomendadas. Se destacó asimismo el trabajo articulado entre el Estado provincial, los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Conservación y Turismo

En el marco del lanzamiento, Nadia Bravo destacó los avances en conservación de la región y la reciente creación del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul. A 10 años de haber recibido esta distinción internacional de la UNESCO, la funcionaria sostuvo que “buscamos cuidar nuestros recursos, siempre con una impronta turística y de desarrollo de las comunidades locales”.

Por otra parte, Magalí Volpi hizo hincapié en “las políticas de estado que lleva adelante el Gobierno del Chubut en el desarrollo de los pequeños destinos”, y aseguró que “buscamos una mirada integral para acompañar a los grandes destinos de la provincia y fortalecer a los pequeños que cuentan con productos a consolidar a través del desarrollo de rutas turísticas”.

Ruta Azul

La Ruta Azul propone un recorrido costero que promueve el turismo de naturaleza, la conservación y el fortalecimiento de las economías locales, consolidando a Chubut como un destino sustentable con identidad propia.

Cabe recordar que una presentación de similares características se realizó semanas atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Casa del Chubut y la Fundación Rewilding donde participó un gran número de agencias de viajes y prestadores del principal mercado emisor chubutense.