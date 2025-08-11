Por retiro de Darderi, Comesaña ganó y clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña, número 71 del ranking ATP, se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Se impuso ante el italiano Luciano Darderi (35°) por 6-4, 3-1 y retiro, en poco menos de una hora de juego.

Un dolor en la espalda eliminó a Darderi y Comesaña esta en la próxima ronda

Durante el encuentro estuvo en juego, tuvo un desarrollo más bien parejo, en el que ambos tenistas habían logrado mantener sus servicios. Sin embargo, Darderi pidió MTO (tiempo médico) por un fuerte dolor en la espalda y en la reanudación, el argentino quebró su saque para quedarse con el primer set.

Asimismo, Comesaña volvió a adelantarse en el segundo asalto por 3-1 ante un rival que mostraba grandes signos de molestia y, con el Abierto de Estados Unidos a la vuelta de la esquina (último Grand Slam del año que se desarrollará entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre), decidió no arriesgar y dar por terminada su participación en Cincinnati.

Cómo sigue

Con este resultado, el marplatense asciende ocho ubicaciones en el ranking mundial, alcanzando el puesto 63, y tendrá que enfrentarse al local Reilly Opelka (73°), quien derrotó por 7-6(6) y 6-4 al australiano Alex De Miñaur (8°).

Además, Argentina se aseguró de tener al menos un participante en la tercera ronda del certamen estadounidense.