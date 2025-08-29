Por qué no es bueno llevarse caracoles de la playa



Recolectar caracoles en la orilla del mar es una costumbre tan extendida como subestimada; según el investigador Michal Kowalewski, de la Universidad de Florida, se calcula que cada año se retiran de las playas unas 10.000 toneladas de caracoles marinos, como resultado de millones de visitas turísticas. Aunque parezca insignificante, este gesto está generando un impacto ambiental profundo, especialmente en zonas como el Mediterráneo, donde el turismo masivo ha transformado radicalmente los ecosistemas costeros.

Más turistas, menos caracoles

Durante las últimas décadas, el número de visitantes en playas se multiplicó por 2,7, mientras que las condiciones físicas —oleaje, clima, dinámica de especies— se mantuvieron estables. Los estudios muestran que los indicadores ecológicos asociados a los caracoles (como la diversidad de especies, tamaños y perforaciones por depredadores) no han cambiado significativamente. Esto sugiere que la principal alteración proviene de la actividad humana, incluyendo la urbanización acelerada de la costa, el aumento del tránsito de embarcaciones recreativas, el uso de maquinaria pesada para limpieza de playas, que pulveriza los caracoles, y la recolección directa por parte de turistas.

Mucho más que decoración

Aunque en las casas decoran estanterías, en la playa los caracoles son actores fundamentales del equilibrio ecológico. Su presencia garantiza la estabilización física de la arena, evitando erosión; la regulación del pH del agua, gracias al carbonato cálcico que liberan al disolverse; el reciclaje de minerales esenciales, como el calcio, que favorece la vida marina; el refugio y hábitat para algas, pastos marinos, cangrejos ermitaños, aves costeras y pequeños invertebrados; y el material para construcción de nidos y afilado de picos en aves playeras.

La pérdida de caracoles modifica el equilibrio físico, químico y biológico de las playas, afectando su resiliencia y biodiversidad.

Educación ambiental

Concientizar a los veraneantes puede revertir el daño silencioso del turismo masivo. “Todavía podemos reducir nuestra huella mientras disfrutamos de la costa”, afirma Kowalewski. La herramienta más poderosa es la educación ambiental, que permite informar sobre el valor ecológico de los caracoles, desalentar su extracción como recuerdo turístico, fomentar prácticas respetuosas con el entorno, e incorporar contenidos ambientales en señalética, campañas y guías locales.

“Llevarse un caracol puede parecer nada. Pero no es necesario. Mejor dejarlo donde está”, concluye el investigador.