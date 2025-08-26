Petroleros en alerta y movilización contra YPF en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Petroleros convencionales y jerárquicos declararon el estado de Alerta y Movilización contra YPF en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La medida fue anunciada por el secretario General de SIPGER, Rafael Güenchenen, y su par de petroleros jerárquicos, José Llugdar. Demandan más inversiones, y que la operadora estatal cumpla con los compromisos asumidos en la región.

A raíz de esto, los sindicatos petroleros decidieron unificar esfuerzos e iniciar una medida de fuerza consistente en Alerta y Movilización, que abarcará todos los yacimientos de YPF en la región.