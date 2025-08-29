Octubre también tendrá su fin de semana largo anunció Scioli



Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, confirmó que habrá fin de

semana largo para el 12 de octubre. “No era sencillo, porque ya se había definido los tres días

feriados turísticos. Y se preveía que se podían correr solamente los martes, miércoles y jueves, pero

no los fines de semana. En diálogo con Guillermo Francos, que tiene una mirada especial hacia el

turismo, estuvimos reunidos y dimos el paso para poder trasladar el feriado del 12 de octubre”,

comentó Scioli durante la presentación de la FIT.

Durante la presentación de Hotelga, anuncié que estaba todo acordado para trasladar el feriado y

hoy, en el Boletín Oficial, se confirmó lo dicho: el traslado a la Jefatura de Gabinete a ser la

responsabilidad máxima en aplicar estos cambios. Y, a su vez, agrego que durante el transcurso de

esta tarde, se confirmará el corrimiento del feriado al 10 de octubre.

El decreto 614/2025

Luego de la palabra de Scioli, el Boletín Oficial confirmó lo mencionado por el funcionario. Con

esto, se aplica un nuevo criterio para trasladar los feriados nacionales que coincidan con sábado y

domingo. Esto, ahora, habilita a que aquellos días puedan moverse al viernes inmediato anterior o,

en su defecto, al lunes siguiente. Esta medida alcanza únicamente a los feriados catalogados

trasladables.

Con esta nueva situación, a Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad responsable de aplicar

los cambios establecidos por el nuevo decreto. Esto significa que tienen la potestad de decidir si

trasladan los feriados que caen en fin de semana y en qué fecha los reubican. El objetivo es evitar

que los feriados queden fijos en su fecha original y así mejorar la planificación de los días libres a

lo largo del año.