Nuevas muestras artísticas en el Centro Cultural de Rawson



Este viernes 8 de agosto a las 10 horas, en el Centro Cultural Provincial (CCP) ubicado en Federicci 216 de Rawson, se inaugurarán dos nuevas muestras artísticas. Se trata de “Metanoia” de Florencia Antúnez y “Clásicos Argentinos de todos los tiempos” de Gabriel Espinoza.

Las exposiciones, que podrán ser visitadas por el público en general de lunes a viernes de 8 a 20 horas, forman parte del programa de articulación e intercambio entre las áreas de Cultura de Puerto Madryn y Esquel, con acompañamiento de la Honorable Legislatura del Chubut.



Muestras fotográficas

La muestra fotográfica “Metanoia”, de Florencia Antúnez, se expondrá en la Galería Fotográfica del Centro Cultural Provincial y se trata de una propuesta visual nacida a partir de su recorrido por diferentes países de Asia durante el año 2024.

El proyecto retrata un profundo cambio personal y artístico, reflejado en imágenes que capturan

paisajes, expresiones culturales y emociones transformadoras. “Metanoia” significa un giro radical

en la percepción y el pensamiento, y en palabras de su autora: “Si es vida, que sea vida en abundancia”. La entrada es libre y gratuita.

En simultáneo, se inaugurará la muestra “Clásicos Argentinos de todos los tiempos”, de Gabriel Espinoza, en el Salón de Artes Visuales. La colección reúne dibujos de los vehículos más emblemáticos de la historia automovilística del país, enmarcados en soportes que simulan boletos de colectivo, un invento nacional que otorga identidad y contexto a cada obra.

Los autos representados fueron producidos en Argentina y cada pieza detalla el tipo de vehículo, el precio del boleto y el estilo gráfico de la época, con referencias cromáticas a la bandera nacional.

Espinoza, oriundo de Esquel y profesor en Artes Visuales, ha participado en múltiples exposiciones regionales y nacionales, y comparte sus procesos creativos a través de la plataforma Cerro21.

Ambas muestras constituyen una nueva oportunidad para disfrutar del arte con identidad chubutense en el corazón cultural de la capital provincial.

Por eso quienes deseen contar con más información o pautar una visita guiada, pueden comunicarse al correo [email protected].