Nacho Elizalde se diferenció de Migue Granados y Nico Occhiato: «Hay cosas más importantes en el país»


Nacho Elizalde, actual conductor de Olga y ex Luzu, opinó sin filtros sobre la “guerra de streamings” y decidió diferenciarse de sus protagonistas Nico Occhiato y Migue Granados. El streamer minimizó la polémica entre los canales y prefirió poner el foco en la situación actual del país.
En medio de la Fiesta de inauguración de la BAFWEEK, Elizalde compartió su visión sobre la guerra de los canales y destacó el éxito de los protagonistas: “No sé ni siquiera si se están peleando, a cada uno le va bien la suya”.
«Hay cosas más importantes que me parece que están pasando en el país como para centrarnos en la guerra de los canales de streaming», expresó, desestimando la idea de una confrontación entre Occhiato y Granados.
Por otra parte, celebró la llegada de una nueva edición de la Buenos Aires Fashion Week y compartió su look elegido para la fecha.
“Ser estiloso es muy subjetivo”, mencionó sobre su atuendo. “A mí me gusta estar cómodo, me gusta la textura, algunos hay gorritas. Me gusta estar como arreglado, pero no tan arreglado”.

