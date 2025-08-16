ACTOR - ALBERTO MARTÍN

Murió Alberto Martín a los 81 años


El reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.
«Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia», expresó el mensaje de despedida.

NOTA EN DESARROLLO

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Mariela pegó el portazo

Agónico cierre para LLA Chubut

Abstención para no hacerse cargo del voto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubrieron una placa en honor a la policía Marcela Tagariello

Detenido por una pelea a los tiros en Trelew

Se prepara Hotelga 2025