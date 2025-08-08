Milei anunció medidas para “blindar el superávit fiscal”

En Cadena Nacional, el presidente Javier Milei cuestionó duramente al Congreso, defendió su plan económico, justificó vetos a las leyes sociales y aseguró que no dará marcha atrás con el ajuste. Anunció que prohibirá que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, y que enviará un “proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”.

«Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante», dijo el Presidente.

El mandatario defendió a ultranza su política de ajuste y el superávit fiscal, al que calificó como «la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino». En ese marco, justificó su decisión de vetar las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

«Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional», afirmó el Presidente, y agregó: «lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos, esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo sin importar si eso implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir».

Milei habló de «amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno» y anunció dos medidas que enviará en los próximos días. En primer lugar, confirmó que el lunes firmará una «instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria». Según explicó, el Tesoro «no podrá solicitar dinero presado al Banco Central para financiar su gasto».

Además, adelantó que en los próximos días enviará un «proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal». «Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un nuevo recorte en la misma proporción», detalló. Esta medida incluirá una sanción penal a los legisladores y funcionarios en caso de «no cumplir con estas reglas fiscales».