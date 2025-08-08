BOCA JUNIORS - FUTBOL - MARCOS ROJO - RACING CLUB

Marcos Rojo rescindió su vínculo con Boca y será refuerzo de Racing

Este jueves, el futbolista Marcos Rojo, rescindió su vinculo con Boca Juniors, tras una serie de desencuentros tenidos con el entrenador Miguel Ángel Russo sumados a su bajo rendimiento.

De esta manera, el defensor está libre para concretar su llegada a Racing Club.

 

Rojo firmó su salida y su destino será «La Academia»

El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el «Xeneize» este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la «Academia» para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución», indica el comunicado brindado por «El Xeneize», destacando que «en su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos».

 

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Abstención para no hacerse cargo del voto

Karina cerró acuerdo con Macri

Imagen positiva de Milei en baja

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudiantes de la Escuela 741 de Madryn realizarán un simulacro de juicio por jurado

La UCA advierte sobre el «estrés económico» que impacta a las familias argentinas

Aumentos en carne y frutas impulsan el alza de la canasta en Puerto Madryn