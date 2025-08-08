Marcos Rojo rescindió su vínculo con Boca y será refuerzo de Racing

Este jueves, el futbolista Marcos Rojo, rescindió su vinculo con Boca Juniors, tras una serie de desencuentros tenidos con el entrenador Miguel Ángel Russo sumados a su bajo rendimiento.

De esta manera, el defensor está libre para concretar su llegada a Racing Club.

Rojo firmó su salida y su destino será «La Academia»

El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el «Xeneize» este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la «Academia» para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución», indica el comunicado brindado por «El Xeneize», destacando que «en su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos».