Madryn: Comenzó el IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera

Con la apertura realizada en la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRCh), comenzó hoy el IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2025). El evento coincide con los 40 años de la UTN en Chubut y se extenderá hasta el viernes, con una agenda cargada de conferencias, mesas de trabajo y actividades culturales.

El acto inaugural estuvo presidido por el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la decana de la FRCh, Diana Bohn; y la vicedecana y directora del Departamento de Ingeniería Pesquera, Soraya Corvalán. También participaron la directora del CIDAPAL, Cecilia Castaños, autoridades provinciales y municipales, representantes del sector científico y productivo, docentes y estudiantes.

La ceremonia se abrió con la presentación de un ensamble integrado por Solana Fabiana, Esteban Ernal, Augusto Joaquín Cichero y Victoria María Wainer, que interpretó la obra “Pescador de Hombres”. El momento musical evocó la cultura y la resiliencia de quienes viven del mar, y fue un homenaje a las y los trabajadores de la pesca.

En su discurso, Soraya Corvalán repasó la agenda de actividades: “Durante estos tres días vamos a tener conferencias magistrales, mesas redondas, talleres técnicos y espacios culturales. La idea es generar un intercambio que nos permita visibilizar los aportes de la ingeniería pesquera, afianzar la vinculación entre la academia y el sector productivo, y pensar en conjunto el futuro de la actividad pesquero-acuícola en la Argentina”.

A continuación, Diana Bohn resaltó el rol de la educación pública y de la UTN en el territorio: “Este congreso es una oportunidad para reafirmar el compromiso de la UTN con la comunidad y con el desarrollo sustentable de la región. Lo hacemos desde la educación pública, que es la base para que los conocimientos, la ciencia y la tecnología lleguen al territorio y se traduzcan en mejoras para la vida de las personas”.

El intendente Gustavo Sastre subrayó la importancia del sector pesquero para Puerto Madryn y valoró el aporte académico de la UTN para potenciar la actividad. Destacó que la articulación entre universidad, Estado y sector productivo es clave para el desarrollo de la ciudad y la provincia.

El programa del CONIPE 2025 se organiza en torno a ejes vinculados a los recursos pesquero-acuícolas y su cadena de valor, la economía pesquera y el ambiente, la educación y la investigación aplicada, y las políticas públicas para el sector. Se incluyen mesas redondas, conferencias magistrales, talleres técnicos y actividades culturales abiertas a la comunidad.

La organización agradeció especialmente a las instituciones, empresas y organismos que acompañan esta edición: el Consejo Directivo de la FRCh, las Facultades Regionales Mar del Plata y Tierra del Fuego, el Consejo Superior de la UTN, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, la Administración Portuaria de Puerto Madryn, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (C.A.Pe.C.A.), INFOPESCA, Fundación Williams, Consejo Federal Pesquero, DPAustral, SynerFood, Patagonia Mariscos, Food Partners, Ente Mixto de Promoción Turística, Farmesa, además de medios especializados como Revista Redes & Seafood, Revista Puerto y Revista Parte de Pesca.

La primera conferencia magistral estuvo a cargo del ingeniero Ariel Luján Giamportone, bajo el título “La ola de la transformación digital en la Ingeniería Pesquera”. Allí presentó los desafíos y oportunidades que generan las nuevas tecnologías aplicadas al sector, con especial énfasis en el uso de ciencia de datos e inteligencia artificial para la innovación y optimización de procesos.

Con esta apertura, el CONIPE 2025 inició formalmente tres días de debate y construcción colectiva, consolidando un espacio de referencia nacional en materia de ingeniería pesquera, acuicultura, innovación tecnológica y políticas públicas.