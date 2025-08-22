Luis Caputo se rió del uso de la palabra «discapacitados» de forma despectiva y generó repudio



El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, generó una fuerte ola de repudio en las redes sociales tras reírse y avalar un chiste que utilizó la palabra «discapacitados» de forma despectiva para atacar a la oposición. El polémico episodio ocurrió durante su participación en el programa de streaming «Las Tres Anclas», junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Según supo Noticias Argentinas, el momento se dio cuando Caputo analizaba la cantidad de personas con discapacidad en el país. Tras preguntar «¿Cuántos hay?», el conductor del programa, conocido como «Gordo Pablo», interrumpió con la pregunta: «¿Sin sumar los kukas?». Ante esto, Caputo se rió y respondió: «Sí. Sin sumar los kukas».

Fuerte repudio y comentarios de enojo en las redes

La reacción del ministro desató la furia de los usuarios, quienes viralizaron el clip y expresaron su enojo por la banalización de la discapacidad y el uso del término como un insulto político.

Otros apuntaron a una supuesta ignorancia sobre el tema: «Piensa que discapacidad es solo el down, el mudo, el ciego, pero si te cortas un dedo trabajando también, pasa que no trabajaron nunca», escribió otro internauta. La indignación fue generalizada por la burla hacia un colectivo vulnerable por parte de un ministro de Estado, especialmente en un día en que el Gobierno despidió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad por otro escándalo.