ALIMENTOS - AUMENTOS

Los alimentos subieron hasta 3% en agosto

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado “punta a punta”.

Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto.

La proyección corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados con corte los miércoles.

Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos.

(Fuente: NA)

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: BAJA, gas, precio

Baja el precio del gas que se entrega a la red e impactará en las facturas
Etiquetas: concejales, informe financiero, servicoop

Servicoop entregó informes pedidos por Concejales de “Despierta Madryn”
Etiquetas: Buenos Aires, hotelga, turismo

Comenzó en Buenos Aires una nueva edición de Hotelga