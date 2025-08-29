Los alimentos subieron hasta 3% en agosto

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado “punta a punta”.

Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto.

La proyección corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados con corte los miércoles.

Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos.

(Fuente: NA)