Laura Guerreiro y Tomás Barrios Díaz, de brillante actuación en la Copa Mundial de Natación de Invierno en El Calafate

Entre el 4 y el 10 de agosto, las heladas aguas del Lago Argentino, frente al imponente Glaciar Perito Moreno, fueron el escenario de la Winter Swimming World Cup 2025, el evento más importante de la natación en aguas gélidas de Argentina.

El certamen, contó con la participación de los nadadores chubutenses Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro quienes volvieron a dejar en alto el nombre de la provincia, asegurándose su clasificación al Mundial de Finlandia 2026.

Nuevamente Guerreiro y Barrios Díaz «la rompieron» en la Copa Mundial

La Winter Swimming World Cup 2025, reunió a más de 150 nadadores de 16 países, entre ellos Rusia, Australia, Canadá, Polonia, Inglaterra, Brasil, Colombia y Chile; competencia en la que los nadadores argentinos tuvieron una destacada actuación, logrando numerosos podios y demostrando que el país está a la altura de las potencias de aguas frías del mundo.

Las pruebas se desarrollaron en cuatro jornadas, con un máximo de dos o tres carreras por día debido al alto desgaste físico que implica competir en estas condiciones extremas.

Representando a la provincia de Chubut, Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro fueron protagonistas centrales del certamen. Sus resultados, tanto en podios por categoría como en el ranking general, fueron decisivos para la clasificación al Mundial de Invierno 2026 en Oulu, Finlandia, como parte del seleccionado argentino.

Barrios finalizó la competencia con un total de 9 medallas (8 de oro y una de plata), mientras que Guerreiro sumó 6 preseas (5 de plata y una de bronce).

Palabra de los competidores

Tras su destacadísima actuación, Barrios se mostró » muy feliz de poder representar a mi ciudad, Comodoro Rivadavia, y a la provincia del Chubut. Como siempre digo, Chubut tiene un muy buen nivel en natación de invierno. El año pasado gané la Copa y este año me llevé el primer puesto en todas las 8 distancias que corrí de manera individual”.

“Quiero agradecer a la gente que confía en mí y ve el esfuerzo que realizamos día a día, entrenando y buscando mejorar para representar a la provincia de la mejor manera. Gracias a todos”.

“Mi idea ahora es poder lograr resultados similares o mejores en Finlandia. Yo no voy para cumplir sueños: siempre tengo objetivos concretos y claros, y voy decidido a dejar a la Argentina y a Chubut en lo más alto.»

En el cierre, agradeció «el gran apoyo y acompañamiento de Chubut Deportes y de Milton Reyes, sin el cual todo esto sería muy difícil de alcanzar»

Con este desempeño, Barrios y Guerreiro no solo ratifican su lugar en la élite nacional e internacional de la disciplina, sino que también consolidan a Chubut como referente de la natación en aguas gélidas, una especialidad que crece año a año en Argentina y que vincula deporte, turismo, naturaleza y desafío personal.

Natación de Invierno – Copa Mundial 2025

En El Calafate

Medallas logradas por los deportistas chubutenses

María Laura Guerreiro (categoría con más de 20 competidoras femeninas):

50 m pecho (categoría)

100 m pecho (categoría)

200 m pecho (categoría)

50 m libre (categoría)

Super final 50 m pecho (general)

Posta mixta

Tomás Barrios Díaz:

50 m libre

100 m libre

200 m libre

500 m libre

50 m mariposa

50 m pecho

100 m pecho

200 m pecho

Posta mixta