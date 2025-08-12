La nadadora Malena Santillán consiguió un nuevo oro para Argentina en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción

La delegación argentina sumó su segunda medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 gracias a la brillante actuación de Malena Santillán en natación en la prueba de 200 metros espalda.

La nadadora cordobesa se impuso con un tiempo de 2:10.36, lo que no solo le aseguró el primer lugar del podio, sino también un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Brilló en los 200 espalda y lideró el podio

En el podio, la nadador argentina Malena Santillán estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido (plata) y la también argentina Cecilia Dieleke, quien se quedó con el bronce; en lo que fue l aprueba de los 200 metros espalda de natación en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrolla en Asunción del Paraguay.

La oriunda de San Francisco, Córdoba, tiene una historia de superación que inspira, donde contó que comenzó a nadar a los tres años por recomendación médica tras ser diagnosticada con principio de escoliosis y nunca más se alejó de la pileta.

Hoy entrena diez sesiones semanales, combinadas con gimnasio y estudios, y se consolidó como una de las grandes promesas de la natación argentina: “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que podía estar en el podio. Estaba enfocada en mi marca y en hacer mi carrera”.

Mas logros de la natación nacional

La natación volvió a ser la disciplina más destacada para Argentina en esta segunda jornada de competencia, donde además del oro de Santillán y el bronce de Dieleke, Ulises Cazau fue plata en los 100 metros mariposa con un registro de 52.29, el relevo 4×100 libre mixto (Agostina Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou) también se quedó con la plateada y Santiso sumó un bronce en los 200 metros libre.

Segundo oro

Esta es la segunda presea de oro que consigue Argentina en natación, ya que Hein logró subirse a lo más alto del podio al conquistar los 400 metros estilo libre.