CHUBUT - JUEGOS NACIONALES EVITA 2025 - LUCHA OLÍMPICA

La lucha de Chubut definió su equipo para los Juegos Evita 2025

Este viernes se realizó un nuevo encuentro provincial de lucha, donde se definieron a los luchadores que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2025.

La cita fue por la mañana en el SUM del Colegio 202 de Rawson, en la que tras diversos combates, se definió el equipo que estará en el certamen en Mar del Plata.

 

Con equipo listo para el Nacional Evita

El Encuentro Provincial de Lucha clasificatorio a los Juegos Nacionales Evita 2025, se realizó este viernes en la ciudad de Rawson, en un evento que estuvo a cargo del responsable de lucha de Chubut Deportes, Omar Gutiérrez.

Luego de los combates se realizó la premiación y las menciones especiales para los clasificados, y tras el almuerzo se despidió a los deportistas que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

El equipo Chubut para los Juegos Nacionales Evita 2025 en Lucha Olimpica estará compuesto por: en la rama femenina por las competidoras (hasta 45 kg) Yamila Proboste de Rawson, (hasta 50 kg) Antonella Torales de Rawson, (hasta 58 kg) Nahir Martínez de Puerto Madryn y (hasta 65 kg) Cintia Reynoso de Puerto Pirámides.

En rama Masculina estará en hasta 55 kg el competidor Bruno Pastrian de Trelew, (hasta 65 kg) Dante Sánchez de Puerto Madryn, (hasta 75 kg) Uriel Arévalo de Puerto Pirámides y (hasta 85 kg) Camilo Algañaraz de Rawson.

 

