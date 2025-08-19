GIORGIA MELONI - ITALIA - PERIODISTAS - PRENSA

La “honestidad brutal” de Giorgia Meloni: no quiere hablar con la prensa de Italia


La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confesó que “nunca” quiere conversar con los periodistas de su país o los acreditados en su lugar de trabajo, tal vez sin saber que podía ser escuchada.
Esta apostilla se filtró a los medios tras la reunión que en la Casa Blanca mantuvieron el anfitrión y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, acompañado por líderes de Europa.
Al finalizar la reunión de los representantes europeos con Donald Trump, olvidaron aparentemente apagar el micrófono, subraya una publicación en Actualidad RT.
Como resultado, quedó grabado y pudo escucharse al final de la transmisión un diálogo entre Trump y los líderes de Italia y Finlandia, Giorgia Meloni y Alexander Stubb, iniciado por éste último.
“¿Tú pasas por esto todos los días?”, le preguntó Stubb a Trump, refiriéndose a la presencia multitudinaria de los periodistas ansiosos de interrogar a los funcionarios.
“Todo el tiempo”, respondió el dueño de casa en Washington, sin inmutarse.
Y entonces, cuando le llegó el turno a Meloni para el remate de la conversación, fue extremadamente sincera.
“Pero a él le encanta, siempre lo hace. Yo nunca quiero hablar con mi prensa”, fue el comentario de la representante de Italia en el encuentro.

