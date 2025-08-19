La chubutense Zoe Franco se consagró campeona nacional en el Argentino de Menores de Tiro Deportivo

El pasado fin de semana, en el polígono del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, se desarrolló el XLVII Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo.

Del certamen, fueron parte competidores de todo el país, en una competencia que tuvo participación de la tiradora chubutense Zoe Franco quien se consagró como campeona.

Podio para Chubut en el Nacional

Con el respaldo de Chubut Deportes, se realizó el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo, certamen del que fue parte la deportista oriunda de Gaiman, Zoe Franco.

La representante del Club Olímpico de Rawson, tras una excelente actuación, logró quedarse con la medalla de oro y consagrarse campeona argentina en la modalidad de Pistola Olímpica (10 metros).

Esta actuación, no hace más que resaltar el talento que sigue desarrollando el tiro deportivo en la provincia y refleja el compromiso y dedicación, tanto de la deportista como de su entrenador Omar Crespo y compañeros de práctica.

Desde el Club Olímpico de Rawson se agradece el acompañamiento del ente deportivo provincial, por acompañar a los deportistas de la institución en cada incursión nacional, lo que hace posible alcanzar estos logros.