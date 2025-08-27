Jimena Barón emocionó al nombrar a la madrina de su hijo Arturo: «Una de las personas más importantes»



Jimena Barón compartió un conmovedor video donde sorprendió a Mari, la niñera que la ayudó a cuidar a su hijo Momo durante toda su niñez, con la noticia de que fue la elegida para ser la madrina de Arturo, su hijo recién nacido.

La cantante grabó el emotivo momento, junto con la reacción de Mari, y lo compartió en sus redes sociales. Rápidamente, el clip se volvió viral y se llenó de “me gustas” y comentarios respaldando su decisión.

Con la excusa de que grabarían un canje y la complicidad de su hijo mayor, Jimena comenzó a hablar del futuro bautismo de Arturito, su hijo con Matías Palleiro, pidiéndole a Mari que le explique a Momo qué significa “ser madrina” de alguien.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona, que si le llega a pasar algo a tu mamá, la madrina cuida al hijo como si fuera suyo”, explicó Mari momentos antes de enterarse de que Jimena la nombró a ella como madrina.

Su emocionante reacción y sorpresa fue suficiente para conmover hasta las lagrimas a los millones de seguidores de la cantante.

En el posteo, Jimena le dedicó unas dulces palabras: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”.

«Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto», cerró.