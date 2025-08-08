Intensifican controles para frenar transporte no habilitado en el aeropuerto de Puerto Madryn

La Secretaría de Transito y Transporte de la Municipalidad de Puerto Madryn, mediante la dirección de Transporte a cargo de Valeria Arrazate, en coordinación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), llevó a cabo dos operativos en el aeropuerto local con el objetivo de detectar y prevenir el transporte no habilitado de pasajeros . Los procedimientos se realizaron alrededor de las 14 y las 18 horas, coincidiendo con la llegada de vuelos.

“Coordinamos con la Policía Aeroportuaria para que colaboren en la identificación de personas, ya que el objetivo era controlar todos los vehículos particulares. Los taxis, remises y transportes privados de pasajeros ya están habilitados, por lo que los inconvenientes se presentan con los autos particulares”, explicó Arrazate.

La directora de Transporte indicó que los operativos se realizarán de forma “aleatoria y dinámica” para evitar que se conozcan días y horarios específicos, y que se buscará sumar próximamente al área de Transporte de la Provincia para ampliar el alcance de los controles.

“El objetivo es garantizar un transporte público o privado seguro, que los vehículos cuenten con seguro pertinente y estén en condiciones. Ya trabajamos preventivamente con taxis y remises, que están debidamente identificados y cuentan con obleas. En el aeropuerto, los dejamos pasar directamente porque sabemos que están habilitados, lo mismo que los transportes de turismo o especiales de la provincia”, señaló.

Sobre los resultados del último operativo, Arrazate precisó: “No pudimos secuestrar ningún vehículo que estuviera prestando servicio sin habilitación. Todos tenían la documentación en regla, salvo un caso de un particular que no tenía la licencia en ese momento pero luego presentó la versión digitalizada”.