Ingram firmó convenio con la Cooperativa 16 de Octubre para el cobro de tasas y aportes comunitarios

El intendente Héctor Ingram rubricó esta mañana un convenio con la Cooperativa 16 de Octubre a través del cual se genera una nueva herramienta administrativa para el cobro de los aportes a Bomberos Voluntarios, Cooperadora del Hospital de Trevelin y de las tasas de recolección de residuos domiciliarios y la tasa de conservación ambiental a través de un nuevo diseño de la facturación.

También estuvieron presentes durante la firma del documento, Christian Williams y Javier Schmidt integrantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin y Jonathan Braig de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

“Lo que estamos haciendo es adecuar un convenio preexistente y que fuera afectado por una resolución del Gobierno Nacional, resolución que trajo aparejado enorme preocupación a, por ejemplo, Bomberos Voluntarios porque desfinancia todo el sistema que depende esencialmente del aporte que hace la comunidad. Y también genera perjuicios a la cooperadora del Hospital y a lo que son los sistemas municipales de recolección de residuos”, explicó el intendente Ingram.

El nuevo convenio será elevado en las próximas horas al Concejo Deliberante para su ratificación.