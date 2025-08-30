Infantes de Marina de Argentina y EE.UU. en adiestramiento en Tierra del Fuego



Efectivos de la Brigada de Infantería de Marina Austral de la República Argentina, junto a integrantes del Cuerpo de Marina de los EE.UU., realizaron durante agosto un intercambio de conocimientos y expertos en distintos escenarios naturales de Ushuaia, Tierra del Fuego, y zonas aledañas. El objetivo fue perfeccionar capacidades y adquirir nuevos métodos de operación en el terreno austral.

El adiestramiento se centró en técnicas de baja montaña y monte austral, orientadas a fortalecer la supervivencia, movilidad y transitabilidad en bosques, montañas y glaciares característicos de la región.

Las prácticas incluyeron el uso de crampones y raquetas cordadas, técnicas de autodetención, construcción de cuevas de nieve e iglúes, esquí alpino y movimientos de patrulla con aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos.

Este intercambio profesional se enmarca en lo acordado en las reuniones bilaterales entre la Armada Argentina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América (Maritime Staff Talks), aunque no es el único ejercicio combinado con el país norteamericano.

Ejercicio Combinado “Southern Vanguard 2025”

En paralelo, entre el 11 y el 29 de agosto se desarrolló en la zona cordillerana de Antuco, Región del Biobío (Chile), el Ejercicio Combinado “Southern Vanguard 2025”, que reunió a más de 500 efectivos de tropas de montaña de los Ejércitos de Chile, Estados Unidos, Argentina y Perú.

La primera fase, de instrucción, incluyó entrenamientos en supervivencia, manejo de cuerdas, rapel, desplazamientos, formaciones de combate, construcción de refugios, cruce de pasarelas, primeros auxilios y rescate en terreno invernal. Los participantes enfrentaron condiciones de alta montaña, nieve y temperaturas bajo cero.

Las fuerzas en terreno incluyeron al Destacamento de Montaña N° 17 y especialistas chilenos en logística de altura; la 10ª División de Montaña del US Army; la Compañía “Cazadores 6” de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino; y una escuadra de la Escuela de Montaña del Ejército de Perú.

El General de Brigada Claudio Mardones Peterman, Comandante en Jefe de la III División de Montaña y Director General del Ejercicio, subrayó: “Aquí no se trata solo de entrenar, sino de forjar relaciones, conocer nuestras culturas y prepararnos para operar juntos en cualquier ambiente”.

(Fuente: Zona Militar – Imágenes: Armada Argentina)