Incendiaron una camioneta que era de Marcos Rojo en pleno centro de General Roca



Un hombre encapuchado incendió de manera intencional una camioneta Ford Raptor de alta gama que había pertenecido al ex jugador de Boca Juniors, Marcos Rojo, en pleno centro de General Roca, Río Negro. El violento episodio, que dejó el vehículo completamente destruido, ocurrió durante el fin de semana y quedó registrado en un impactante video que se viralizó en las últimas horas.

El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada sobre la calle Maipú, a metros de San Martín. En las imágenes se observa cómo un sujeto se acerca a la camioneta, la rocía con combustible y le prende fuego, provocando una fuerte explosión. Las llamas llegaron a alcanzar el rostro del atacante antes de que huyera corriendo del lugar.

El actual propietario del vehículo, un vecino de Roca, la había dejado estacionada para ir a un local nocturno y fue alertado minutos después de que su Ford Raptor estaba en llamas. A pesar de la rápida llegada de los bomberos, la camioneta quedó reducida a chatarra.

Inicialmente, la investigación policial se centró en la hipótesis de que el dueño era de Buenos Aires, ya que la transferencia del vehículo de Rojo al nuevo propietario aún no se había completado. Sin embargo, esta pista se descartó al confirmar que el dueño actual reside en la ciudad.

Por el momento, el autor del ataque no ha sido identificado y se desconocen los motivos del hecho, aunque se sabe que Marcos Rojo, recientemente transferido a Racing, es un reconocido fanático de este modelo de camionetas.