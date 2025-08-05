Imputan a un hombre por lesiones graves en un accidente de tránsito



La jueza de garantías Laura Martini abrió la investigación en contra de un hombre que alcoholizado y con su carnet de conductor vencido atropelló con su camioneta a dos personas que iban en una motocicleta, produciendo lesiones graves a una de ellas. La imputación es la de lesiones graves culposas por una de las víctimas y lesiones leves culposas por la otra. Además, se fugó del lugar, por lo que se le sumó el agravante de abandono de personas.

El hecho se produjo el 31 de octubre del año 2023 en la avenida Libertad de Rawson, cuando M.A. conducía su camioneta Toyota Hilux y colisionó con la parte delantera de su vehículo a una motocicleta en la que se conducían una joven de 17 años de edad y un acompañante en la parte posterior. La conductora sufrió la fractura de una de sus piernas y escoriaciones, y el acompañante, lesiones que fueron consideradas leves.

La funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo representó a la Fiscalía de Rawson en la audiencia en la que solicitó la apertura de investigación del caso, consideró que el imputado actuó de manera “imprudente” a la vez que dio cuenta de las pericias accidentológicas que ya están concluidas, testimonios, relevamiento fotográfico y certificados médicos respecto de la alcoholemia positiva en el conductor, y las lesiones que sufrieron los ocupantes de la motocicleta.

El defensor Damián D´Antonio planteó la posibilidad de acordar con el Ministerio Público Fiscal la resolución del caso en una solución alternativa del conflicto, teniendo en cuenta -a su criterio- que la conductora de la motocicleta tampoco estaba autorizada para conducir la motocicleta por no poseer el carnet habilitante.