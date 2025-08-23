Hallan a turista extraviado en el Cerro Piltriquitrón

El Cuerpo de Bomberos del Aeródromo El Bolsón informó este sábado que fue hallado en buen estado de salud el turista de Buenos Aires que se encontraba extraviado en el Cerro Piltriquitrón.

El hombre, de 46 años aproximadamente, había sido reportado como desaparecido luego de iniciar el descenso por un sendero equivocado, lo que motivó un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, patrulla de montaña y personal policial.

Según se detalló, anoche tras la recorrida del móvil de la Comisaría 12° de El Bolsón y de la Patrulla de Montaña, quienes alertaron a vecinos de la zona, un poblador conocedor del lugar logró divisarlo.

El hombre fue visto alrededor de las 4 de la mañana en medio del bosque, mientras descendía hacia la laguna que conecta con la Cuesta del Ternero. Finalmente, cerca de las 5.45 horas, el turista llegó junto a rescatistas y vecinos hasta la Unidad Policial de El Bolsón, donde se confirmó su localización.

Las autoridades precisaron que el visitante se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba golpes menores producto de caídas durante el descenso.

“El hombre está en buen estado de salud, solo un poco de golpes, nomás de las caídas del descenso del ciudadano este de Buenos Aires hasta el Ternero, pero por el momento nada grave”, indicaron desde bomberos.

En el Hospital local se le realizaron los exámenes médicos correspondientes para confirmar su evolución y descartar complicaciones. (Fuente: Info Chucao)