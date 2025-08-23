CERRO PILTRIQUITRON - EL BOLSÓN - TURISTA

Hallan a turista extraviado en el Cerro Piltriquitrón

El Cuerpo de Bomberos del Aeródromo El Bolsón informó este sábado que fue hallado en buen estado de salud el turista de Buenos Aires que se encontraba extraviado en el Cerro Piltriquitrón.

El hombre, de 46 años aproximadamente, había sido reportado como desaparecido luego de iniciar el descenso por un sendero equivocado, lo que motivó un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, patrulla de montaña y personal policial.

Según se detalló, anoche tras la recorrida del móvil de la Comisaría 12° de El Bolsón y de la Patrulla de Montaña, quienes alertaron a vecinos de la zona, un poblador conocedor del lugar logró divisarlo.

El hombre fue visto alrededor de las 4 de la mañana en medio del bosque, mientras descendía hacia la laguna que conecta con la Cuesta del Ternero. Finalmente, cerca de las 5.45 horas, el turista llegó junto a rescatistas y vecinos hasta la Unidad Policial de El Bolsón, donde se confirmó su localización.

Las autoridades precisaron que el visitante se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba golpes menores producto de caídas durante el descenso.

“El hombre está en buen estado de salud, solo un poco de golpes, nomás de las caídas del descenso del ciudadano este de Buenos Aires hasta el Ternero, pero por el momento nada grave”, indicaron desde bomberos.

En el Hospital local se le realizaron los exámenes médicos correspondientes para confirmar su evolución y descartar complicaciones. (Fuente: Info Chucao)

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Aerolíneas Argentinas, atepsa, controladores aéreos

Aerolíneas Argentinas denunció a ATEPSA por impedirle despegar 9 vuelos
Etiquetas: bolsa de comercio de rosario, Javier Milei

Milei dijo que la tasa de interés sube porque “están los kukas”
Etiquetas: Ignacio "Nacho" Torres, río mayo, victoria villarruel

Torres declaró Huésped de Honor a Victoria Villarruel en el aniversario de Río Mayo