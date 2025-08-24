Gobierno autorizó contratos por $1.471 millones con droguería investigada por coimas

En paralelo, hospitales dependientes del Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, concretaron adquisiciones millonarias a Suizo Argentina S.A., en plena tormenta judicial.

Compras adjudicadas vía hospitales — Ministerio de Salud

EX-2025-55907421-APN-DACMYSG#HNDBS — 02/06/2025 — Hospital Baldomero Sommer — Adquisición por urgencia: antidiarreicos, analgésicos, dipirona, etc. — $5.804.696,90. EX-2025-39542090-APN-DCYC#HP — 05/05/2025 — Hospital Posadas — Insumos descartables varios con aparatología a préstamo — $1.460.919.400,84. EX-2025-11010837-APN-DACMYSG#HNDBS — 20/02/2025 — Hospital Baldomero Sommer — Antibióticos y antiasmáticos — $4.643.977,00.

TOTAL Ministerio de Salud 2025: $1.471.368.074,74, equivalente a USD 1,131 millones al tipo de cambio de $1.300 por dólar.

Mientras el PAMI desestimó ofertas de Suizo en 2024 por “condiciones de pago irregulares”, el Ministerio de Salud de Lugones continuó validando contrataciones en 2025.

(Fuente: Ariel Festa para NA)