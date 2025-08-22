Feria de Educación, Artes y Ciencias en Playa Unión

Con la participación de 130 expositores y la presentación de 45 proyectos de distintos niveles y modalidades educativas de todas las regiones de Chubut, en Playa Unión se realiza la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025.

El espacio para la innovación y el aprendizaje colectivo se lleva adelante en el Gimnasio Municipal este viernes 22 de agosto, de 9:30 a 13 y de 14 a 17 horas.

La Feria constituye un espacio de encuentro, investigación, intercambio y producción de conocimiento, en el que estudiantes y docentes ponen en valor sus aprendizajes a través de proyectos que abarcan los ejes Artístico, Científico, Matemático y Tecnológico.

Los equipos que participan en la Instancia Provincial han atravesado previamente las fases Escolar y Regional, y ahora presentan sus trabajos con la expectativa de ser seleccionados para representar a Chubut en la Instancia Nacional, que se desarrollará entre octubre y noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Posadas, Misiones.

En esta edición provincial se destacan proyectos vinculados a la preservación del ambiente, la innovación tecnológica, el arte y la cultura, la salud y la inclusión educativa, elaborados en instituciones de todos los niveles: inicial, primario, secundario, superior y modalidades ETP, EPJA, EIB, común, rural y especial.

Diversidad de propuestas y actividades interactivas

Entre los 45 proyectos presentados se encuentran iniciativas como “Biogás: transformar residuos en energía limpia” de la Escuela N° 808 de Trelew; “¿Comodoro se ahoga?” de la Escuela N° 796 de Comodoro Rivadavia; “De Kandinsky a la Patagonia” de la Escuela N° 758 de Esquel; “S.E.T.P.S Bastón Inteligente para personas con ceguera” de la Escuela N° 724 de Trelew; y “Leños ecológicos” de la Escuela N° 82 de Sarmiento; entre muchas otras que reflejan el compromiso y la creatividad de los estudiantes de la provincia.

Además, el evento contará con un Espacio Dinámico de actividades interactivas destinado a la participación del público, en el que se presentará Mini Científicos, iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que promueve la curiosidad y la experimentación en niños y niñas; el Centro de Interpretación de la Biodiversidad Aquavida, reconocido espacio de divulgación de la riqueza natural regional con un fuerte eje educativo; y el Proyecto SIG Educativo, herramienta impulsada por el Ministerio de Educación que utiliza sistemas de información geográfica para elaborar cartografías y mapas interactivos al servicio de las políticas públicas educativas.