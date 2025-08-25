Etcheverry venció a Ugo Carabelli y alcanzó la segunda ronda del US Open de tenis
En un duelo de tenistas argentinos, Tomás Etcheverry se impuso ante Camilo Ugo Carabelli en la primera ronda del US Open de tenis.
«Tomy» avanzó a la segunda ronda del certamen tras eliminar a su compatriota en el cuarto y último Grand Slam del año que se disputa sobre cancha dura en el «Billie Jean King Tennis Center» de Nueva York.
Etcheverry eliminó a Carabelli y está en segunda ronda
En su debut en el torneo, Tomás Etcheverry, número 58 del mundo, superó al porteño Camilo Ugo Carabelli, ATP 43, por 6-3, 6-2 y 6-0 en 1 hora y 45 minutos de juego.
Aunque fuera el set más parejo del partido, Etcheverry mostró su dominio desde el comienzo: con un rápido quiebre de servicio y ajustando el saque propio, «Tomy» se adelantó rápidamente 3-0.
En el set más largo del partido, 39 minutos, porque una reacción de Camilo le permitió romper el saque de su rival en el quinto para dejar las acciones apenas 2-3, pero fue ese corto período de ilusión para el porteño, ya que perdió el saque propio al juego siguiente para 2-4 y se le terminó yendo el set 6-3.
Con la ventaja a su favor, el oriundo de la capital bonaerense se adueñó por completo de las acciones desde el segundo set: dos quiebres -en el quinto y en el séptimo game- para 6-2 en 34 minutos y segundo set para Etcheverry.
Con dos sets de ventaja, la confianza del número 58 del mundo se alejó a puro quiebre -se llevó los tres de la manga- y sin sobresaltos con el saque hacia un categórico 6-0 en otra media hora de juego.
Se mostró un gran nivel de Etcheverry en el duelo de argentinos y una importante victoria para su confianza, para en segunda ronda enfrentar al checo Jiri Lehecka, 20mo preclasificado, que en el debut eliminó al croata Borna Coric por 3-6, 6-4, 7-6 (7-5) y 6-1.