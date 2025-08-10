Están abiertas las inscripciones para los talleres del Club de Ciencias de la Municipalidad
El Club Municipal de Ciencias y Tecnología, dependiente de la Dirección de Ciencias y Educación Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn, abrió nuevamente la inscripción a varios de los talleres que se dictan durante el año. Estas propuestas tienen como objetivo acercar a niños y niñas al conocimiento científico y al cuidado del ambiente, de forma lúdica, creativa y participativa.
Talleres disponibles
-Naturaleza y Arte (4 y 5 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.
Exploración artística del ambiente a través de dibujos, maquetas y otras expresiones creativas.
-Exploradores ambientales (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.
Investigación sobre los problemas ambientales locales y su comprensión desde la experiencia.
-Aventuras marinas (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.
Conocimiento del ambiente marino y costero a partir de sus aspectos físico-químicos y biológicos.
-Pequeños gigantes (9 a 12 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.
Estudio del asombroso mundo de los invertebrados con lupa y microscopio.
-Reciclarte (8 a 11 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.
Reutilización creativa de materiales para aprender a reducir residuos y cuidar el entorno.
-Huellas en el tiempo (9 a 12 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.
Un recorrido por la historia de la Tierra y del ser humano a lo largo del tiempo.
-Conectando Energía (10 a 13 y 13 a 15 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.
Talleres que abordan el uso de la energía, sus problemáticas y alternativas sostenibles.
-Bioquímicamente (8 a 11 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.
Experimentos para conocer procesos bioquímicos como la fermentación y el uso de microorganismos.
-Más allá del cielo (8 a 11 años) – Miércoles de 17:30 a 19 horas.
Descubrimiento del universo, las estrellas y nuestro lugar en él.
-Flor de sazón (8 a 11 años) – Jueves de 15:30 a 17 horas.
Valoración de las plantas nativas y sus múltiples usos en la cultura ancestral.
-Primates aventureros (8 a 11 años) – Viernes de 15:30 a 17 horas.
Exploración sobre la historia del ser humano y su rol en el planeta.
-Detectives botánicos (8 a 11 años) – Jueves de 17:30 a 19 horas.
Estudio de la flora nativa y su relevancia ecológica.
En el Punto Digital
– Compu para adultos – Miércoles de 17:15 a 18:45 horas.
Taller básico para personas adultas sin conocimientos previos de informática.
– Scratch 1 y Scratch 2 (10 a 15 años) – Jueves de 16 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
Aprendizaje de programación para crear juegos y animaciones. El nivel 2 requiere haber cursado el nivel 1.
Las personas interesadas podrán anotarse de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas en la Sede del Club, ubicada en Avenida Muzzio y Necochea.