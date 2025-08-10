Están abiertas las inscripciones para los talleres del Club de Ciencias de la Municipalidad

El Club Municipal de Ciencias y Tecnología, dependiente de la Dirección de Ciencias y Educación Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn, abrió nuevamente la inscripción a varios de los talleres que se dictan durante el año. Estas propuestas tienen como objetivo acercar a niños y niñas al conocimiento científico y al cuidado del ambiente, de forma lúdica, creativa y participativa.

Talleres disponibles

-Naturaleza y Arte (4 y 5 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.

Exploración artística del ambiente a través de dibujos, maquetas y otras expresiones creativas.

-Exploradores ambientales (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.

Investigación sobre los problemas ambientales locales y su comprensión desde la experiencia.

-Aventuras marinas (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.

Conocimiento del ambiente marino y costero a partir de sus aspectos físico-químicos y biológicos.

-Pequeños gigantes (9 a 12 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.

Estudio del asombroso mundo de los invertebrados con lupa y microscopio.

-Reciclarte (8 a 11 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.

Reutilización creativa de materiales para aprender a reducir residuos y cuidar el entorno.

-Huellas en el tiempo (9 a 12 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.

Un recorrido por la historia de la Tierra y del ser humano a lo largo del tiempo.

-Conectando Energía (10 a 13 y 13 a 15 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.

Talleres que abordan el uso de la energía, sus problemáticas y alternativas sostenibles.

-Bioquímicamente (8 a 11 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.

Experimentos para conocer procesos bioquímicos como la fermentación y el uso de microorganismos.

-Más allá del cielo (8 a 11 años) – Miércoles de 17:30 a 19 horas.

Descubrimiento del universo, las estrellas y nuestro lugar en él.

-Flor de sazón (8 a 11 años) – Jueves de 15:30 a 17 horas.

Valoración de las plantas nativas y sus múltiples usos en la cultura ancestral.

-Primates aventureros (8 a 11 años) – Viernes de 15:30 a 17 horas.

Exploración sobre la historia del ser humano y su rol en el planeta.

-Detectives botánicos (8 a 11 años) – Jueves de 17:30 a 19 horas.

Estudio de la flora nativa y su relevancia ecológica.

En el Punto Digital

– Compu para adultos – Miércoles de 17:15 a 18:45 horas.

Taller básico para personas adultas sin conocimientos previos de informática.

– Scratch 1 y Scratch 2 (10 a 15 años) – Jueves de 16 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

Aprendizaje de programación para crear juegos y animaciones. El nivel 2 requiere haber cursado el nivel 1.

Las personas interesadas podrán anotarse de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas en la Sede del Club, ubicada en Avenida Muzzio y Necochea.