CLUB DE CIENCIAS - PUERTO MADRYN

Están abiertas las inscripciones para los talleres del Club de Ciencias de la Municipalidad

El Club Municipal de Ciencias y Tecnología, dependiente de la Dirección de Ciencias y Educación Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn, abrió nuevamente la inscripción a varios de los talleres que se dictan durante el año. Estas propuestas tienen como objetivo acercar a niños y niñas al conocimiento científico y al cuidado del ambiente, de forma lúdica, creativa y participativa.

Talleres disponibles

-Naturaleza y Arte (4 y 5 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.
Exploración artística del ambiente a través de dibujos, maquetas y otras expresiones creativas.
-Exploradores ambientales (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.
Investigación sobre los problemas ambientales locales y su comprensión desde la experiencia.
-Aventuras marinas (8 a 11 años) – Lunes de 15:30 a 17 horas.
Conocimiento del ambiente marino y costero a partir de sus aspectos físico-químicos y biológicos.
-Pequeños gigantes (9 a 12 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.
Estudio del asombroso mundo de los invertebrados con lupa y microscopio.
-Reciclarte (8 a 11 años) – Martes de 15:30 a 17 horas.
Reutilización creativa de materiales para aprender a reducir residuos y cuidar el entorno.
-Huellas en el tiempo (9 a 12 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.
Un recorrido por la historia de la Tierra y del ser humano a lo largo del tiempo.
-Conectando Energía (10 a 13 y 13 a 15 años) – Lunes de 17:30 a 19 horas.
Talleres que abordan el uso de la energía, sus problemáticas y alternativas sostenibles.
-Bioquímicamente (8 a 11 años) – Martes de 17:30 a 19 horas.
Experimentos para conocer procesos bioquímicos como la fermentación y el uso de microorganismos.
-Más allá del cielo (8 a 11 años) – Miércoles de 17:30 a 19 horas.
Descubrimiento del universo, las estrellas y nuestro lugar en él.
-Flor de sazón (8 a 11 años) – Jueves de 15:30 a 17 horas.
Valoración de las plantas nativas y sus múltiples usos en la cultura ancestral.
-Primates aventureros (8 a 11 años) – Viernes de 15:30 a 17 horas.
Exploración sobre la historia del ser humano y su rol en el planeta.
-Detectives botánicos (8 a 11 años) – Jueves de 17:30 a 19 horas.
Estudio de la flora nativa y su relevancia ecológica.

En el Punto Digital

– Compu para adultos – Miércoles de 17:15 a 18:45 horas.
Taller básico para personas adultas sin conocimientos previos de informática.
– Scratch 1 y Scratch 2 (10 a 15 años) – Jueves de 16 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
Aprendizaje de programación para crear juegos y animaciones. El nivel 2 requiere haber cursado el nivel 1.
Las personas interesadas podrán anotarse de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas en la Sede del Club, ubicada en Avenida Muzzio y Necochea.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Abstención para no hacerse cargo del voto

Karina cerró acuerdo con Macri

Imagen positiva de Milei en baja

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estudiantes de la Escuela 741 de Madryn realizarán un simulacro de juicio por jurado

La UCA advierte sobre el «estrés económico» que impacta a las familias argentinas

Aumentos en carne y frutas impulsan el alza de la canasta en Puerto Madryn