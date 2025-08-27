España analiza instalar una tasa turística a nivel nacional

Desde hace varios años, la tasa turística está presente en España en diferentes modalidades; en algunos casos impuesta por los gobiernos autonómicos, como Cataluña y Baleares, y en otros por las administraciones locales, como la Coruña y Santiago de Compostela. Sin embargo, algunos mandatarios, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consideran que ese impuesto debería tener un carácter nacional, que sea «común en el conjunto del país».

Al respecto, Moreno señaló que la Junta de Andalucía no tendrá «ningún problema» para «impulsar» una tasa turística en esta comunidad autónoma si se llega a un acuerdo entre el sector empresarial y los ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En su opinión, un acuerdo nacional en este asunto «daría mucha más garantía a esa tasa», común en toda España, y sería «mucho más interesante» para un país que es una potencia turística.

Vigo inicia el procedimiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo dará luz verde este viernes al inicio del procedimiento para la implantación de la tasa turística. Se suma así a Coruña y Santiago de Compostela, que empezarán a cobrarla en septiembre y octubre, respectivamente.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que tal y como marca la ley, es preceptivo abrir una consulta pública durante 20 días hábiles para recoger la opinión de la ciudadanía y del sector, con el que, según el regidor, se va a sentar su Gobierno.

Los turistas pagarán, en función de la categoría del alojamiento, entre uno y 2,5 euros por persona y noche, hasta un máximo de cinco noches

«Nosotros tenemos que equilibrar», ha dicho Caballero, que considera que quienes visiten Vigo deben hacer una aportación a las arcas públicas porque «la ciudad tiene la necesidad de gastar en la atención al turismo y en la propia ciudad una cifra significativa».

Ha calificado este impuesto de «muy menor» y ha señalado que la tasa turística es «la cooperación que los visitantes a Vigo hacen para el sostenimiento y el mantenimiento del turismo y para compensar el desgaste del turismo sobre la propia ciudad».