En un mes estaría recuperada el agua de la laguna de Trelew



Desde el Ministerio de Producción de Chubut prometieron que en el plazo de un mes, la laguna Chiquichano de Trelew volvería a recuperar su estado natural luego de ser contaminada por residuos del Parque Industrial. En ese sentido, la titular del mismo, Laura Mirantes, anunció que desde la semana pasada «se efectúan distintos trabajos en la Laguna Chiquichano para su recupero total, en conjunto con otros organismos como la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, que vienen haciendo tareas de renuevo del agua, y muestreos prácticamente a diario para poder garantizar el tipo de agua que queda en la laguna».

Además, la funcionaria detalló que los trabajos están coordinadas con la Cooperativa Eléctrica de Trelew y con Servicios Públicos, y que durante este martes 19 de agosto «se va a continuar por 10 horas más con esas tareas para que se puedan recuperar esas aguas, que de alguna manera fueron afectadas con residuos del Parque Industrial».

Vuelta de las aves

La ministra expresó que «se ha recuperado el frente de lo que es la laguna, y ya volvieron las aves por lo que estamos recuperando todo lo que es la parte de fauna, que es fundamental».

Sostuvo además que «si bien los olores aún persisten en algunos sectores, no es así en toda la laguna donde se continúa trabajando para poder solucionar el inconveniente que en 20 a 30 días será el renuevo total, con un caudal de agua incluso mucho mayor supervisado por el Instituto Provincial del Agua».

Por último y en relación a olores durante estas jornadas, explicó que «es porque se está cambiando de alguna manera el agua y ese movimiento hace que los olores fluyan. Lo cierto -sostuvo- es que estamos trabajando para dar respuesta a la problemática que se suscitó. Esto quiere decir que las tareas están aseguradas en relación al recupero del agua limpia. Y ver ya la presencia de las aves nuevamente en la laguna es el resultado de que se viene trabajando, efectivizando el recurso con la presencia de Ambiente».