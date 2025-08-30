ENCUESTA - PUERTO MADRYN

En Madryn están haciendo la encuesta de hogares urbanos


Desde la Municipalidad de Puerto Madryn advirtieron que, en el marco de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), personal acreditado de la Comuna estará recorriendo la ciudad durante los próximos meses, con el fin de relevar datos estadísticos de gran importancia.
El operativo es coordinado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut, y se encuentra avalado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Todos los encuestadores y choferes estarán debidamente identificados con credenciales oficiales y la documentación correspondiente que certifica su participación.
Cabe destacar que la encuesta se realiza los terceros trimestres del año y produce datos socioeconómicos, dando a conocer indicadores demográficos, ocupacionales, habitacionales, educacionales, ingresos y migratorios.
Se recuerda a la comunidad que toda la información recolectada es estrictamente confidencial y está protegida por la Ley 17.622 del Secreto Estadístico.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

