En Florianópolis encuentran en la playa 130 pingüinos muertos

Este miércoles 20 de agosto, un total de 136 pingüinos de Magallanes fueron encontrados sin vida en la playa Jurerê, en la isla brasilera de Florianópolis. El equipo de monitoreo animal PMP-BS/R3 intervino rápidamente para retirar los cuerpos y evitar riesgos de contaminación para personas y mascotas que transitan por la zona.

“Todos los animales ya estaban sin vida y en una etapa avanzada de descomposición, lo que hace imposible investigar la causa exacta de muerte”, explicó Tiago Lisboa, técnico responsable del operativo de recolección del equipo PMP-BS/R3.

En este marco, las autoridades aseguraron que la imposibilidad de realizar necropsias precisas limita el análisis de factores como hipotermia, ahogamiento o interacción con redes de pesca.

Una travesía peligrosa desde la Patagonia

Durante el invierno austral, los pingüinos magallánicos migran desde sus colonias en la Patagonia Argentina hacia el norte, buscando aguas más templadas y alimento. Esta travesía los lleva hasta las costas de Santa Catarina, donde lamentablemente muchos no sobreviven.

Las muertes afectan principalmente a ejemplares jóvenes, que por inexperiencia se desorientan, no logran alimentarse adecuadamente y terminan varados en las playas, con signos de agotamiento, hipotermia y ahogamiento. También se registran casos de interacciones antrópicas no intencionales, como el atrapamiento en redes de pesca.

Desde el inicio de la temporada migratoria, se han registrado 1132 pingüinos en las playas de Florianópolis, hasta el 20 de agosto. Sin embargo, solo 79 estaban vivos al momento del rescate y fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Animal R3, donde reciben atención especializada.

La previsión indica que el período crítico continuará hasta octubre, por lo que se mantienen activos los protocolos de monitoreo y respuesta en toda la región costera.

Conservación y monitoreo

La situación pone de relieve la necesidad de fortalecer las acciones de conservación, mejorar la gestión de residuos en playas, y reducir los riesgos de interacción con actividades humanas. El trabajo de equipos como PMP-BS/R3 es fundamental para documentar los casos, intervenir rápidamente y generar conciencia sobre la fragilidad de estos ecosistemas migratorios.

El Centro de Investigación, Rehabilitación y Petrolización de Animales Marinos (CePRAM / R3 Animal) se encuentra en el Parque Estatal del Río Verzmelho, unidad de conservación bajo la responsabilidad del Instituto del Medio Ambiente (IMA-SC), en asociación con la Policía Ambiental Militar.