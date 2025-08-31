En el Monumental, River recibe a San Martín de San Juan por la Fecha 7 de la Liga Profesional

Este domingo, River Plate y San Martín de San Juan se miden entre si en el marco de la 7° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental.

Duelo entre «El Millo» y «El Santo» sanjuanino

River Plate, bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo, viene de tres empates al hilo entre Libertadores, Torneo y Copa Argentina, por lo que intentará de local lograr una victoria que lo mantenga en la cima de la zona.

El cotejo, se jugará desde las 19.15 horas, en el Estadio Más Monumental y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

«El Millo» viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ´Millonario´ no estuvo a la altura del encuentro, llegó a los penales por imprecisión del ´Tatengue´ y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular a un solo jugador ante San Martín de San Juan: el arquero Armani y el defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

Fútbol -Torneo Clausura de la Liga Profesional

Grupo B – 7° fecha

Probables formaciones River Plate vs San Martín de San Juan

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Horario: 19.15 TV: TNT Sports.