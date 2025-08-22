Empezó en Buenos Aires el Mundial de Tango

Hasta el martes 2 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires será sede de una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial, el mayor encuentro tanguero del mundo, que se lanzó en un encuentro en la Usina del Arte, colmada de artistas y protagonistas de la música porteña.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y con dirección artística de Gustavo Mozzi, el festival desplegará conciertos, exhibiciones, clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, muestras, feria de productos y una competencia de baile que este año marca un récord de inscriptos y sedes internacionales.

Acto de inauguración

La apertura tuvo lugar este miércoles en la Usina del Arte, con una producción especial que reunió al Sexteto Mayor, Raúl Lavié, la Orquesta Típica Pichuco, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich y José “Pepe” Colángelo, artistas que luego tendrán sus propias fechas durante el festival. Fue un inicio a la altura de la gran fiesta porteña, que durante dos semanas transformará a Buenos Aires en capital mundial del tango.

“El tango y Buenos Aires son inseparables: se necesitan, se potencian y se disfrutan juntos. Tango BA Festival y Mundial es la celebración tanguera más convocante del planeta, donde miles de artistas se reúnen para mostrarle al mundo lo que somos, una Ciudad que abraza a todas las expresiones del arte y que forjó este lenguaje universal”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por su parte, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, expresó: «Somos la ciudad del tango y este es el mayor festival y la mayor competencia del mundo del género. Esta edición es una fiesta para los artistas, para los amantes del tango y también una invitación para que nuevas generaciones descubran un patrimonio que tiene tanto presente como futuro”.

La programación también contará con Néstor Marconi, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Melingo, Renato Venturini, Jairo, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Piraña, Milena Plebs, Adriana Varela, la Orquesta del Tango de la Ciudad, Tata Cedrón, El Arranque, Guillermo Fernández, Leo Maslíah, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas, Minino Garay, Natalia Hills, Ariel Ardit y Vanina Bilous, entre otros.

Sedes

Usina del Arte, Centro Cultural 25 de Mayo, Cine Teatro El Plata, Centro Cultural Recoleta, Teatro San Martín, Casa de la Cultura porteña, Anfiteatro del Parque Centenario, Cine Teatro Gran Rivadavia, Centro Cultural San Martín, Bares Notables, Teatro de La Ribera, Teatro Alvear, Academia Nacional del Tango, Circuito milonguero, El Bondi Tanguero de la Academia Tango Club, Museo Casa Carlos Gardel, Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Auditorio Belgrano, Cine Teatro Devoto, La Vidriera, CETBA, Espacio Cultural Julián Centeya, Espacio Cultural Carlos Gardel, Espacio Cultural Adán Buenosayres y Espacio Cultural El Resurgimiento.