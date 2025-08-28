El tiro chubutense ya tiene a sus clasificados al Nacional de los Juegos Evita 2025

Entre martes y miércoles, en instalaciones del Tiro Federal Argentino “Conrado Villegas” de la ciudad de Rawson, se realizó el Torneo Provincial para la disciplina de tiro deportivo.

El certamen, fue clasificatorio para los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2025.

Con el equipo Chubut definido

El evento contó con la participación de 15 jóvenes tiradores de las localidades de Rawson, Gaiman, Lago Rosario, Los Cipreses, El Maitén, Aldea Epulef, Aldea Beleiro, Lago Puelo, Esquel y Ricardo Rojas, que compitieron para definir a los dos clasificados (uno por rama), a la instancia nacional que se llevará adelante en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Finalmente y tras dos días de contiendas, se quedaron con el título de campeones provinciales por la sumatoria de puntos y lograron la clasificación los deportistas Milagros Quintana de Lago Puelo y Maximiliano Villafaena, de Rawson. En segundo lugar y como suplentes, en caso de alguna baja, quedaron Mayra Ivanoff (Lago Blanco) y Gareth Williams (Rawson).