El Superior Tribunal de Justicia confirmó el acceso público a Bahía Cracker

En un fallo que reafirma el derecho de acceso a las costas, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma Estancia Bahía Cracker SRL y confirmó en todas sus partes la Sentencia Definitiva N° 10/2024 dictada por la jueza María Florencia Cordón, de la Cámara de Apelaciones de Trelew.

La causa, caratulada “Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo (AU)”, se originó a partir del cierre del camino de acceso a la playa Bahía Cracker, dispuesto en mayo de 2024 mediante un acuerdo entre la Secretaría de Pesca provincial y la estancia propietaria de las tierras linderas. La medida, que incluyó la colocación de una tranquera con candado, generó un amplio rechazo de organizaciones de pesca, buceo y vecinos en general, que denunciaron la restricción como una violación al acceso público garantizado por la Ley XVII N° 8.

En primera instancia, la Cámara de Apelaciones de Trelew declaró nulo el acuerdo y ordenó reabrir el paso, sosteniendo que se había afectado la servidumbre pública costera y derechos colectivos vinculados al disfrute del entorno natural.

La estancia interpuso un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, alegando que no se trataba de una prohibición total de ingreso, sino de una regulación para evitar daños ambientales y hechos delictivos en la zona.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial, resolvió por mayoría rechazar el planteo y confirmar la sentencia recurrida. Además, impuso las costas del proceso a la parte apelante.

Con esta resolución, queda firme la obligación de mantener abierto el acceso público a Bahía Cracker, un sitio de alto valor natural e histórico, frecuentado por pescadores, buzos y familias en general.