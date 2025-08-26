BONOS SOBERANOS - RIESGO PAÍS

El Riesgo País subió a 829 puntos

Por la fuerte caída de los bonos soberanos que se produjo en el arranque de la semana, el riesgo país subió a 829 puntos básicos, un salto de cerca de 100 puntos en una sola jornada.

Por el ruido político y la puja con los bancos, los inversores huyeron de los activos argentinos y provocaron ayer caídas de hasta 3,5% en los títulos.

Este es el motivo que disparó el riesgo país, un indicador que elabora el banco JP Morgan y define la sobretasa que debe pagar el bono de un país por sobre la que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Este es el dato que más preocupa al gobierno porque necesita que este indicador se desplome a la zona de 300/400 puntos para estar en condiciones de empezar a planear la refinanciación de la deuda que vence en dólares durante 2026.

En la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que esto sucederá luego de que se despeje la incertidumbre electoral de las próximas semanas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: apelaciones, Audiencia, condenas, Crimen, lara fernandez, Lomas de Zamora

Crimen de Lara Fernández: realizan una audiencia para tratar las apelaciones por las condenas a los asesinos
Etiquetas: Mar del Plata, miramar, NATALIA MELMANN, oscar echenique, ricardo anselmini, ricardo panadero, ricardo suarez

Caso Melmann: realizan hoy una audiencia clave sobre las libertades condicionales de dos policías
Etiquetas: admision, Audiencia, denuncia, Diego Armando Maradona, documental, julieta makintach, jury

Caso Maradona: hoy se sabrá qué pasará con el jury contra la jueza Makintach