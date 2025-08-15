El Hospital Ísola incorporó moderno equipo para el servicio de oftalmología

El Hospital “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn sumó un nuevo equipo de última generación para su servicio de oftalmología. Se trata de un autorefractómetro valuado en alrededor de 10 millones de pesos, adquirido con recursos propios del nosocomio.

La herramienta, que ya está en funcionamiento, es utilizada tanto en pacientes pediátricos como adultos. Su función principal es medir la refracción ocular, lo que permite a los especialistas realizar diagnósticos más precisos y prescribir de manera adecuada anteojos o lentes de contacto.

Desde el servicio de oftalmología destacaron que el dispositivo digital facilita la detección de problemas de visión como miopía, hipermetropía, astigmatismo e incluso signos de cataratas. Este nuevo equipo reemplaza a otro que llevaba más de 15 años de uso, representando un avance significativo en la atención oftalmológica que brinda el hospital público.