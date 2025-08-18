El Gobierno avanza con el desguace del INTA



El Gobierno nacional oficializó este lunes una amplia reestructuración administrativa con la publicación de un megadecreto que estableció nuevas estructuras y funciones dentro de la órbita del Ministerio de Economía, reorganizando competencias en Transporte, Agricultura, Industria y Comercio. Sin embargo, el Senado podría tener la última palabra y rechazar algunos de los decretos, como por ejemplo el vinculado al INTA.

La extensa medida busca reforzar el Decreto 462/2025, que había dispuesto la intervención total del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y otros organismos autárquicos para eliminar su independencia y concentrar sus funciones dentro del Ministerio de Economía. Así, la nueva normativa definió las nuevas estructuras, cuyas autoridades podrán ser elegidas discrecionalmente por la cartera que dirige Luis Caputo.

El gobierno de Milei busca adelantarse a un posible revés en el Senado, que podría sesionar este jueves para terminar de derribar los Decretos de Necesidad y Urgencia que diez días atrás fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Entre ellos, el 462 que dispuso la intervención del INTA, el INTI, el INASE, el INV, el Instituto de Agricultura Familiar y otros organismos descentralizados.

El Gobierno ya anticipó que en caso de sufrir una nueva derrota en el Congreso, recurrirá a la Justicia. Pero si el oficialismo logra sostener los decretos, el nuevo decreto llevará adelante un nuevo esquema de organización para el INTA y otros organismos, que habrán perdido su autonomía política.