El conmovedor recuerdo del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de su fallecimiento



A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro le dedicó un emotivo posteo para recordarla en esta fecha especial. La boxeadora murió a sus 47 años a raíz de un ACV luego de estar semanas internada.

A través de sus historias de Instagram, Alejandro Oliveras posteó una foto junto a su madre y su hermano Alexis en el gimnasio: “Hoy, ya hace 1 mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta!!”.

Y sumó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto!! Y siempre va a ser así».

El hijo de la boxeadora reflexionó sobre la perdida de su madre y la tomó de ejemplo para seguir compartiendo su estilo de vida que la hizo tan popular: «Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacia y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa!! Te quiero mucho ma @locomotoraok”.