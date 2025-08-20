El Concejo de Madryn aprobó la convocatoria a Referéndum Popular

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la primera sesión especial del período 2025 del Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El único punto del Orden del Día fue el tratamiento de un despacho proveniente de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aprobó la convocatoria a Referéndum Popular. La iniciativa busca que la ciudadanía se pronuncie sobre la modificación de los artículos 153 y 154 de la Carta Orgánica Municipal, con el fin de incorporar a los y las jóvenes de 16 a 18 años al padrón electoral local, habilitando su derecho a voto en el ámbito municipal.

Contexto normativo

Actualmente, el artículo 152 de la Carta Orgánica «establece que el cuerpo electoral municipal se compone de argentinos/as y extranjeros/as mayores de edad» con domicilio en la ciudad.

En tanto, el artículo 153 señala que el padrón electoral municipal está integrado por los/as argentinos/as mayores de edad inscriptos/as en el padrón nacional y con domicilio en el ejido municipal, así como por los/as extranjeros/as que cumplan los requisitos previstos por la Constitución Provincial y la normativa local.