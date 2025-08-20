El Concejo de Madryn aprobó la convocatoria a Referéndum Popular
En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la primera sesión especial del período 2025 del Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El único punto del Orden del Día fue el tratamiento de un despacho proveniente de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aprobó la convocatoria a Referéndum Popular.
La iniciativa busca que la ciudadanía se pronuncie sobre la modificación de los artículos 153 y 154 de la Carta Orgánica Municipal, con el fin de incorporar a los y las jóvenes de 16 a 18 años al padrón electoral local, habilitando su derecho a voto en el ámbito municipal.
La modificación propuesta permitiría ampliar derechos, garantizando la participación de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años, quienes a nivel nacional ya cuentan con voto optativo desde la sanción de la Ley 26.774 en el año 2012.