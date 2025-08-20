CONCEJO DELIBERANTE - ELECCIONES - MADRYN - REFERÉNDUM

El Concejo de Madryn aprobó la convocatoria a Referéndum Popular

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la primera sesión especial del período 2025 del Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El único punto del Orden del Día fue el tratamiento de un despacho proveniente de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se aprobó la convocatoria a Referéndum Popular.

La iniciativa busca que la ciudadanía se pronuncie sobre la modificación de los artículos 153 y 154 de la Carta Orgánica Municipal, con el fin de incorporar a los y las jóvenes de 16 a 18 años al padrón electoral local, habilitando su derecho a voto en el ámbito municipal.

Contexto normativo
Actualmente, el artículo 152 de la Carta Orgánica «establece que el cuerpo electoral municipal se compone de argentinos/as y extranjeros/as mayores de edad» con domicilio en la ciudad.
En tanto, el artículo 153 señala que el padrón electoral municipal está integrado por los/as argentinos/as mayores de edad inscriptos/as en el padrón nacional y con domicilio en el ejido municipal, así como por los/as extranjeros/as que cumplan los requisitos previstos por la Constitución Provincial y la normativa local.

La modificación propuesta permitiría ampliar derechos, garantizando la participación de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años, quienes a nivel nacional ya cuentan con voto optativo desde la sanción de la Ley 26.774 en el año 2012.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado
Etiquetas: Arriba Chubut, Mariela Williams, pj

Mariela pegó el portazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: argentina, ATP 250, Baez, navone, Tenis, winston salem

Báez y Navone van por un lugar en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem
Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría

Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría
Etiquetas: argentina, CONMEBOL, Copa Libertadores, futbol, Libertadores, Racing, Vélez

¿Racing y Vélez podrán llevar visitantes en la Libertadores?: todo lo que se sabe de Conmebol