CLUB DE CIENCIAS - PUERTO MADRYN

El Club de Ciencias de Puerto Madryn cumple 36 años


El próximo sábado 30 de agosto, en el marco del Día del Árbol, la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn, festejará los 36 años del Club Municipal de Ciencias y Tecnología.
La celebración, abierta a todos los vecinos de la ciudad, tendrá lugar de 14 a 17 horas en la sede de la institución, ubicada en Muzzio y Necochea.
Las personas que se acerquen podrán conocer de cerca el trabajo que realiza el club durante todo el año, a través de sus variados talleres y propuestas educativas. Además, habrá actividades para toda la familia como la siembra de frutales, espacios artísticos, rincones de lectura, juegos, premios, sorpresas y la pista vial para los más chicos.
La jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de los árboles para la vida en el planeta, el equilibrio ambiental y la biodiversidad.

