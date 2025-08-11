El Clasificatorio Provincial de Taekwondo se disputó en Puerto Madryn y definió el equipo para los Juegos Evita 2025

Este sábado en Puerto Madryn, se realizó el Torneo Clasificatorio Provincial para la instancia Nacional de los Juegos Evita 2025.

Tras intensos y disputados combates, quedó definido el equipo que representará a Chubut en el certamen a desarrollarse en Mar del Plata a fines del mes de septiembre.

Con equipo Chubut para los Evita en Mar del Plata

El ultimo sábado, en el Gimansio Municipal N°1, se desarrolló el Torneo Clasificatorio Provincial para los Juegos Nacionales Evita 2025, en un certamen organizado en conjunto por la Federacion de Taekwondo Olímpico del Chubut junto a Chubut Deportes.

En la ocasión, tras una cronograma de intensos combates, quedó definido el equipo de Chubut que competirá en la cita Nacional en la modalidad Kyorugui, tanto en rama femenina como rama masculina en diversas categorías: entre las damas, lograron su lugar en la selección las deportistas Lila Kowalyk (categoría-44 kgs.), Valentina Gutiérrez (-50) y Lihuen Jaramillo (-56).

Por su parte, en la rama masculina, son parte del equipo los taekwondistas clasificaron Tomás Catalán (-46 masculino), Benjamín Chico (-52), Gonzalo Fermín (-58) y Gianlucca Spina (-64).

Vale destacar que del evento, fueron parte deportistas de las escuelas de taekwondo de Puerto Madryn, Esquel y Trevelin.

El evento, estuvo acompañado por integrantes de Chubut Deportes, como ser el Subgerente Federico Rodríguez, el Coordinador de Deportes de Combate Omar Gutiérrez y el cuerpo medico liderado por Lucas Escobar.