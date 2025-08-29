El caso del traumatólogo acusado de abuso sexual simple iría a juicio por jurados

La Fiscalía de Puerto Madryn inició una nueva investigación penal contra el médico traumatólogo Juan Francisco Thomatis, a partir de una denuncia por abuso sexual simple en el interior de un consultorio médico.

Se trata de la cuarta causa formal que recae sobre el profesional. Según informaron las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, la víctima acudió a una consulta por una molestia física, pero durante la atención el médico habría incurrido en conductas de connotación sexual, sin justificación clínica y sin el consentimiento de la victima

El hecho fue calificado provisoriamente como abuso sexual simple, en un contexto de violencia de género. La investigación se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 26.485 y tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina, como la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará.