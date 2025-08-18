Dólar planchado, banco enojado



Desde hace un tiempo Luis Caputo no está entre los favoritos de los bancos. Al parecer crece el malestar porque el Gobierno «usa la política monetaria» para frenar al dólar con fines electorales, se escuchó decir en la City.

Según los especialistas, las entidades bancarias no han recibido de buen grado las idas y vueltas del Banco Central.

De hecho, según reveló El Economista: «En la City están convencidos que la suba de encajes a los bancos y las súper tasas solo tienen la finalidad de hacer bajar al dólar por el tema electoral».

Por estas horas se habla de improvisación y todos apuntan contra el Ministro de Economía, Luis Caputo.